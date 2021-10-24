تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم امام مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي - صور Reu

تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم في كلاسيكو الكرة الفرنسية، ضمن الجولة 11، والمقرر إقامتها على ملعب فيلودروم، بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

وسيكون هذا هو اللقاء الرابع والخمسين بين الغريمين، ولا مفاجآت هنا بخصوص الفريق المتفوق، لأن باريس سان جيرمان هو الفريق الأفضل في المواجهات المباشرة، حيث احتفل بفوزه في 31 مناسبة حتى الآن.

بينما حقق أولمبيك مرسيليا الفوز 12 مرة حتى يومنا هذا، وانتهت المباريات العشر المتبقية بالتعادل.

واقيمت آخر مباراة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في 7 فبراير 2021، عندما تخطى زملاء نيمار جونيور غريمهم مارسيليا بنتيجة 2/0 خارج أرضه في مرسيليا في موسم 2020-21 بالدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم أكثر إثارة بين الغريمين التقليديين، حيث يلتقيان لأول مرة في موسم 2021/2022 بالدوري الفرنسي.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم امام مارسيليا في الدوري الفرنسي

يغيب لياندرو باريديس عن فريق ماوريسيو بوكيتينو، ولن يكون متاحًا إلا بعد فترة التوقف الدولية التالية، في حين أن مشكلة ربلة الساق لسيرجيو راموس ستمنعه من الظهور لأول مرة مع باريس سان جيرمان في الكلاسيكو.

وغاب نيمار عن مباراة الفوز على لايبزيج بسبب مرض في الفخذ، لكن من المتوقع أن يبدأ من البداية في مباراة اليوم، في حين أن الصعوبات التي يواجهها ماورو إيكاردي خارج الملعب مع زوجته واندا نارا، والتي أبعدته أيضًا في منتصف الأسبوع، بدأت تتجه نحو الهدوء.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم : كيلور نافاس؛ اشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز؛ اندير هيريرا، ماركو فيراتي، ادريسا جايي؛ دي ماريا / نيمار، كيليان مبابي، ليو ميسي.