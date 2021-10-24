الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال السوداني وريفرز يونايتد في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال السوداني وريفرز يونايتد في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021.

يخوض الهلال السوداني لقاء الإياب من دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، عندما يستقبل فريق ريفرز يونايتد النيجيري على ملعب السويس الجديد في مصر.

عاد نادي الهلال السوداني بنتيجة إيجابية من ملعب خصمه النيحيري ريفرز، وانتزع تعادلاً مهماً بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب أدوكيي أميسيماكا ستاديوم.

ويدخل الهلال السوداني مباراة الاياب بهدف تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور المقبل ببطولة دوري ابطال افريقيا رفقة كبار القوم في القارة السمراء، كما أن التعادل السلبي يكفيه للتأهل، بحكم استفادته من تسجيل هدف خارج الأرض.

يحين موعد مباراة الهلال السوداني و ريفرز يونايتد النيجيري يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، وتنطلق المباراة بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

من المقرر أن ينقل بث مباشر لمباراة الهلال السوداني وريفرز يونايتد النيجيري عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث حي لأحداث اللقاء.

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