الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة عمان والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة عمان والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات، في إحدى أهم مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021.

يفتتح منتخب عمان الأولمبي مشواره في تصفيات كأس اسيا 2022 عندما يلتقى منتخب الهند الاولمبي على ملعب نادي الفجيرة بالامارات.

ويتواجد منتخب عمان الاولمبي في المجموعة الخامسة بدور المجموعات والمؤهلة الى كأس آسيا 2022، والتي تضم ايضا منتخبات (الهند – الامارات – قيرغيزستان).

ويشارك في هذه التصفيات 42 منتخبًا يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل انضمام 15 منتخبًا إلى صاحبة الضيافة «أوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط آسيا.

ويتأهل إلى نهائيات أمم آسيا تحت 23 عاما أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في 11 مجموعة.

ومن حسن حظ عمان ستلاقي «قرغيزستان» في الجولة الثانية من تصفيات آسيا 2022، يوم 28 أكتوبر، على أن تختتم مشوارها أمام أصحاب الضيافة، المنتخب الإماراتي، يوم 31 أكتوبر.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت سلطنة عمان، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة عمان والهند في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً على القناة العمانية الرياضية، بالأضافة الى قناة دبي الرياضية، وقناة أبو ظبي الرياضية والشارقة الرياضية.

عمان 0-2 الهند

تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما – (دور المجموعات – الجولة 1)

ملعب نادي الفجيرة – الامارات

جارية الآن

اقرأ ايضا..