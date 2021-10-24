أول تصريحات لوليد سليمان بعد خروجه من المستشفى.. ويوجه رسالة للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر - طمأن وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي جماهير القلعة الحمراء بعد خروجه من المستشفى عقب الإصابة التي تعرض لها بالأمس في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر والتي انتهت بفوز كبير للأحمر بنتيجة 6/1 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ودون وليد سليمان عبر حسابه على انستجرام: الحمد لله أنا بصحة جيدة وخرجت من المستشفى وبشكر كل الناس اللي بعتتلي امبارح عشان تطمن عليا بس بعتذر لكل الناس اللي مقدرتش اتواصل معاهم امبارح وبشكركم جدا، وبشكر كل واحد من الجمهور اللي حاول يتواصل معايا ربنا يخليك ليا وليد سليمان.

وغادر وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى صباح اليوم الأحد، وذلك بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق ان الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني .

وأوضح أبو عبلة، أن حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح اليوم بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من اية أثار للإصابة التى تعرض لها أمس ، على أن يخضع لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوءه موعد اننظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب الأهلي السلام وإنتهى بفوز الأهلي 6/1 ليتأهل لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل 1/1 في لقاء الذهاب بالنيجر.