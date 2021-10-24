شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة الوادي الجديد علي ملاعب ستاد الوادي الجديد بمدينة الخارجة في رياضات رفع الأثقال والبوتشي وألعاب القوي وتنس الطاولة .

شهد حفل افتتاح الألعاب من الأولمبياد الخاص الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو الطحاوي ومن المحافظة حضر كلاً من الدكتورة حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ وبهاء الدين أحمد شوقي مدير عام الشباب والرياضة ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي وناصف أنيس رئيس مجلس إدارة مركز حسن حلمي وصلاح مرغني المدير التنفيذي للمركز وبمشاركة أكثر من 150 لاعب ولاعبة من أبناء محافظة الوادي الجديد .

ويؤكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني أن أقامه تلك الألعاب تأتي ضمن الاستعدادات المصرية للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة برلين الألمانية عام 2023.

ويضيف تهامي أن من خلال تلك الألعاب سيتم ترشيح عدداً من اللاعبين عن طريق القرعة العلنية بين أوائل الفائزين في التقسيمات المختلفة للمشاركة في الألعاب الوطنية والمقرر اقامتها العام القادم للاختيار النهائي لتشكيل البعثة المصرية للأولمبياد الخاص والتي ستشارك في الألعاب العالمية الصيفية ببرلين 2023م .

من جانبه يقول "عمرو محي الدين الطحاوي " أنه من المقرر أن تنطلق ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص في جميع أفرعه بمحافظات المختلفة خلال الفترة القادمة ، مؤكداً أن الوادي الجديد هي أولي المحافظات التي تستضيف ألعاب ومسابقات علي مستوي المحافظة خلال العام الجاري 2021م .

جدير بالذكر أن الأولمبياد الخاص المصري يستعد خلال الفترة القادمة لعدداً من الأحداث الدولية الهامة منها الألعاب العالمية الصيفية ببرلين عام 2023 والألعاب العالمية الشتوية بكازان الروسية بعد تأجيلها لظروف فيروس كورونا المستجد لتقام في يناير 2023.