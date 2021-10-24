شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن شروط وضوابط الدورى الممتاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الإثنين النسخة الجديدة من الدورى المصرى الممتاز 2021 -2022، وتدار هذه النسخة لأول مرة عن طريق رابطة الأندية المحترفة بعد انشائها مؤخرا بدلا من اتحاد الكرة.

ج: لا، سيقام الدورى الجديد بالشكل العادى من مجموعة واحدة وتقام المباريات ذهابا وايابا، بعد رفض الأندية جميع التصورات لتغيير شكل الدورى الجديد.

ج: هناك بعض التعديلات، أهمها أنه فى حالة عدم اكتمال المسابقة بعد انتهاء الدور الأول، يتم اعتماد ترتيب أخر أسبوع شاركت فيه جميع الأندية واعلان بطل الدورى على أساس هذا الترتيب ونفس الأمر للهابطين وكذلك الفرق المشاركة فى بطولات افريقيا.

ج: أعلنت رابطة الأندية أن كل فريق من حقه اجراء 5 تغييرات فى المباراة الواحدة، وليس 3 فقط، ليستمر الوضع على ما هو عليه فى الموسم الماضى.

ج: يحق للأندية استقدام حكام أجانب فى الدورى الجديد، بشكل مفتوح دون التقيد بعدد معين من المباريات، على أن يتحمل النادى صاحب الطلب تكلفة الحكام الأجانب والتى تقدر بـ35 ألف دولار.

ج: نعم، وافقت الجهات الأمنية على حضور الجماهير المباريات وتحديدا 2000 مشجع فى كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة ، على أن تقوم شركة تذكرتى بتنظيم عملية حجز التذاكر وتسليمها ولن يسمح لأى شخص بالدخول إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.