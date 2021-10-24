شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مليون جنيه غرامات تهدد باستمرار أزمة القيد بالزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال نادى الزمالك مهدد باستمرار إيقاف قيده لأكثر من فترتين بسبب المديونيات التى تقع على عاتق القلعة البيضاء، حيث سبق وأكد حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك في تصريحات خاصة، أن الإدارة نمى إلى عملها أن هناك حديث عن إمكانية مد إيقاف القيد لفترة ثالثة بسبب عدد من القضايا المرفوعة على النادي ومنها قضية معروف يوسف وشيكابالا وجروس ومحمد إبراهيم وباتشيكو ولكن لم تصل أي مستندات رسمية في هذا الشأن حتى هذه اللحظة وبالتالي فالإدارة لا تتعامل مع الأمر بشكل رسمي.

وأضاف السمري، أن إدارة الزمالك تبذل جهود كبيرة لتوفير سيولة مادية للنادي بالإضافة لحل كل القضايا التي فوجئ بها المجلس الحالي بعد توليه المسئولية كاشفاً أن هناك جهود لتأجير المحلات الموجودة على أسوار النادي لحل جزء من الأزمة المادية.

ويقع على عاتق نادى الزمالك مديونيات تصل لـ 52 مليون جنيه جاءت على النحو التالى..