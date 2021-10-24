صلاح يواجه رونالدو.. تشكيل يونايتد وليفربول في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن مانشستر يونايتد وليفربول، تشكيل الفريقين استعدادا لمباراة اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بريميرليج.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلا المركز السادس برصيد 14 نقطة (فاز ففي 4، تعادل في 2 وخسر في مثلهما)، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 18 نقطة (فاز في 5 وتعادل في 3).

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: مكتومناي، ماركوس راشفورد، فريد.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماسون جرينوود، كريستيانو رونالدو.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ديوجو جوتا.