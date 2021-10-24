مصدر يكشف الخليج 365.. تطورات حالة متولي وصلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

علم يلا كورة، أن محمود متولي مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، يقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية بنهاية الأسبوع، بينما يواصل صلاح محسن لاعب الفريق برنامجه التأهيلي بشكل منتظم.

وقال مصدر بالنادي الأهلي خلال تصريحات خاصة ليلا كورة: "متولي يعود للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع".

وأضاف: "تم حقن ركبة اللاعب بسبب الخشونة والآلام التي عاني منها في الفترة الأخيرة".

وتابع: "اللاعب سيبقى تحت تصرف الجهاز الفني من الناحية الطبية لكن مشاركته في المباريات سيكون وفقا لرؤية بيتسو موسيماني (مدرب الفريق)".

وعن صلاح محسن، قال المصدر: "محسن يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل منتظم بعدما أصيب بشرخ في في شظية القدم".

وأتم: "نحاول أن يلتئم الشرخ في أقرب وقت وسيقوم بعمل أشعات بشكل دوري".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لانطلاقة دوري we المصري موسم 2021/2022، حيث سيلتقي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل بالجولة الأولى.