مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من ملف أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الموقف القانوني سليم فيما يتعلق بالنيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، مشيراً الى أن هناك جلسة لحل الأمر بشكل ودي.

وتم رفع إسم أجايي من قائمة الأهلي ووضعه ضمن قائمة الانتظار.

وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق العديد من الجلسات مع أجايي من أجل التوصل الى حل معه وفسخ عقده دون أي مشاكل.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "لم نتوصل لأي اتفاق مع أجايي بعد، ولم يصل لنا أي أمر رسمي متعلق بوجود شكوى من أجاي في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع "موقفنا قانوني وواضح في هذا الأمر، ندرس كافة أمورنا بمنتهى الدقة وليس معنى تفاوضنا المستمر مع أجايي أن موقفنا ضعيف، لكن يأتي هذا انطلاقاً من ثوابت نسعى جاهدين للحفاظ عليها وهى أن تكون العلاقات مع جميع اللاعبين جيدة".

وأكمل "موقفنا قانوني كما أكدت، وحتى لو تقدم أجايي بشكوى للفيفا، لا يوجد أي أزمة، لم نقصر ولا يوجد أي أمر يمنحه حق تقديم الشكوى، يحصل على مستحقاته بانتظام ويشارك في التدريبات مع الفريق".

وشدد "قائمة الانتظار بند وضعه اتحاد الكرة وليس الأهلي، وبالتالي هذا يؤكد سلامة موقفنا".

واختتم "هناك جلسة سيتم عقدها مع أجايي من أجل حل الأمر ودياً من أجل الحفاظ على علاقتنا معه بشكل جيد مثل باقي اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان الأهلي وخروجوا منه بشكل يليق بإسم النادي الكبير".