مباشر الكلاسيكو.. برشلونة 0-0 ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- أيمن جيلبرتو:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد الذي يستضيفه ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

يدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو محتلا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 15 نقطة جمعها من خوض 8 مباريات (حقق الفوز في 4 مباريات، تعادل في 3 وخسر في واحدة).

وعلى الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، جمعها من خوض 8 جولات (حقق الفوز في 5 مباريات، تعادل في 2 وخسر في واحدة).

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، أوسكار مينجيزا، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، جافي، أنسو فاتي، ممفيس ديباي.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، رودريجو، فينيسيوس، كريم بنزيما.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..

في الدقيقة 20، طالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط فينيسيوس داخل منطقى الجزاء لكن الحكم أشار باستكمال اللعب.

وأهدر ديست فرصة محققة لإحراز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 25 من أحداث المباراة، بعدما تلقى تمريرة من المنطلق ميمفيش ديباي، لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 32، أحرز ريال مدريد الهدف الأول، عن طريق ألابا، بعد هجمة مرتدة نموذجية، مرر رودريجيو كرة سحرية للمنطلق من الدفاع للهجوم ألابا، ليسدد الكرة في شباك تير شتيجن.

وكاد المدافع جيرارد بيكيه أن يسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 35، لكن مرت الضربة الرأسية بجوار القائم.