خاص.. رفض مقترح إسقاط عقوبات اتحاد الكرة في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول برابطة الأندية المصرية المحترفة أن كان هناك مقترح بإسقاط عقوبات اتحاد الكرة على اللاعبين في الموسم الجديد 2021/2022 ولكن تم رفضه.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "البعض اقترح إسقاط عقوبات اتحاد الكرة على اللاعبين في الموسم الجديد خصوصا أن هذا الموسم هو الأول للرابطة والأندية باتت تحت مظلته".

وأضاف: "ذلك المقترح كان من خارج الرابطة وتم رفضه لأن اتحاد الكرة والرابطة كيان واحد".

وأتم المصدر قائلا: "عقوبات المسابقات لا يمكن رفعها لأنها عقوبات تأديبية، واللوائح تمنع ذلك".

وتقوم رابطة الأندية المحترفة بتنظيم وإدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى بعد تدشينها بفترة قليلة.

وتنطلق غدا الإثنين 25 أكتوبر النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز.