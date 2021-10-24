مران الأهلي.. جلسة بين موسيماني وعبد الحفيظ.. والشناوي يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد، دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر أمس في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري الأبطال، بعد الفوز على الحرس الوطني بنتيجة 6-1 في مباراة إياب دور الـ32، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالنيجر قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويستعد الأهلي لانطلاقة دوري We المصري، حيث من المقرر أن يلتقي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل بالجولة الأولى.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسامي قمصان مدرب الفريق، على هامش مران اللاعبين صباح اليوم الأحد.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تشهد انطلاقة مشوار الفريق في مسابقة الدوري.

كما عقد المدرب الجنوب أفريقي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي.

من ناحية أخرى، واصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويعاني الشناوي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة ليبيا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن الشناوي يسير بشكل جيد جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب قطع شوط كبير في تنفيذه والامور تسير في تحسن مستمر.