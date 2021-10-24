الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والاتحاد في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الترجي والاتحاد في إياب الدور الثاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في إحدى أهم مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021.

يستقبل الترجي الرياضي التونسي نظيره الاتحاد الليبي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس في لقاء هام ومصيري ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستحدد نتيجته الفريق المتأهل الى دور المجموعات بالمسابقة القارية.

يدخل فريق باب سويقة مباراة الاياب أمام الاتحاد الليبي، وعينه على تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان وصوله للدور الموالي في البطولة الأفريقية الأغلى.

وانتهت مباراة الذهاب بين الترجي التونسي والاتحاد الليبي بالتعادل السلبي على ملعب مدينة بنغازي في ليبيا، ما ترك الباب مفتوح أمام الفريقين من أجل التأهل للدور التالي.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم الدولي المصري “ابراهيم نور الدين”.

وينقل بث مباشر مباراة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الليبي على التلفزة التونسية، عبر القناة الوطنية الأولى أو الثانية، حسب برمجة التلفزيون التونسي للمباراة.

الترجي – الاتحاد

دوري ابطال افريقيا 2021-22 – إياب الدور الثاني

الملعب الاولمبي حمادي العقربي – رادس

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