الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وهارتس الغاني في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الوداد المغربي وهارتس أوف أووك الغاني في الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 24-10-2021.

يستضيف نادي الوداد نظيره هارتس الغاني على المركب الرياضي محمد الخامس في إياب الدور الثاني بدوري ابطال افريقيا 2022، وعينه على تعديل المسار بتحقيق الريمونتادا والتأهل إلى دور المجموعات.

وخسر الوداد في لقاء الذهاب أمام هارتس أوف أووك بهدفٍ دون رد سجله «إسحاق منساه» في الدقيقة (40) من الشوط الأول، يوم الأحد الماضي 17 أكتوبر، على ملعب أوهيني دجان بمدينة أكرا في غانا.

ولعب نادي الوداد أمام أولمبيك آسفي ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المغربي منتصف الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم 21 أكتوبر، ونجح في تحقيق الانتصار بصعوبة بفضل الهدف الوحيد الذي سجله «غي مبينزا».

على الجهة المقابلة، سيبحث هارتس الغاني عن تحقيق المفاجئة بخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من الدار البيضاء، وذلك بتحقيق الانتصار أو التعادل بأي نتيجة.

وكان نادي هارتس أوف أووك الغاني قد افتتح مشاركته في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بالفوز على كلوب إندوستريال دو كامسار الغيني بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب، قبل أن تلغى مباراة الإياب بسبب انسحاب الفريق الغيني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد وهارتس اليوم في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا 2022، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الوداد وهارتس على قناة المغربية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي المغربي «هشام فرج».