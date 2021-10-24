الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في ختام الجولة التاسعة، ضمن مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021.

يستقبل النصر نظيره الاتفاق على ملعب مرسول بارك بالرياض، والتي سيسعي خلالها العالمي الى تحقيق الفوز الثالث على التوالي واقتناص الثلاث نقاط.

ويحتل النصر المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، حصدهم من 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في مبارتين.

على الجانب الآخر يُعاني فريق الاتفاق هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 مباريات، وتعرض لثلاث هزائم.

كان النصر قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري خارج ملعبه امام أبها بنتيجة 3-1، بينما تعرض الاتفاق لهزيمة ثقيلة امام الاهلي بواقع 4-صفر.

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب مرسول بارك.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي على قناة 1 SSC السعودية، ويتولى مهمة العليق عليها “عبدالله الحربي”.

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