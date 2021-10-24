تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم امام برشلونة في الدوري الاسباني..اللي تكسب بيه العب بيه

تعرف على تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم امام برشلونة في كلاسيكو الارض ضمن الجولة 10 من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

يستعيد كارلو أنشيلوتي داني كارفخال و إيدين هازارد في مباراة اليوم امام برشلونة، لكن المدرب الايطالي لن يعتمد عليهما منذ البداية، حيث يستقر مدرب ريال مدريد على نفس الأسماء التي اكتسحت شاختار دونيتسك الأوكراني بخماسية نظيفة.

وسيدخل مدرب ريال مدريد مباراة الكلاسيكو امام برشلونة بنفس تشكيلة المباراة الماضية في دوري ابطال اوروبا، ويلعب بالبلجيكي تيبو كورتوا بين الخشبات الثلاث، وامامه الرباعي لوكاس فاسكيز، دافيد ألابا، إيدير ميلتاو، و فيرلاند ميندي.

وفي وسط الميدان، يدفع كارلو أنشيلوتي بالثلاثي كارلوس كاسيميرو، لوكا مودريتش، وتوني كروس منذ البداية في مباراة اليوم، في خطة 4 3 3 كما كان الحال امام شاختار دونيتسك.

وفي المقدمة، يعتمد المدير الفني الايطالي خلال مباراة اليوم في كلاسيكو الأرض امام برشلونة، على خدمات الثلاثي فينيسيوس جونيور و رودريجو جوس وكريم بنزيمة لقيادة خط هجوم اللوس بلانكوس.

بالنسبة لغيابات ريال مدريد في مباراة اليوم امام برشلونة، يغيب الويلزي جاريث بيل عن صفوف النادي الملكي بسبب الإصابة، بالاضافة إلى الثلاثي فرانشيسكو إيسكو، لوكا يوفيتش، وداني سيبايوس لنفس السبب.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم امام برشلونة في كلاسيكو الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، دافيد ألابا، ايدير ميليتاو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، كريم بنزيمة