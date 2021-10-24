الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة وفاق سطيف ونواذيبو في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة وفاق سطيف الجزائري ونواذيبو الموريتاني في الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 24-10-2021.

ينتظر نادي وفاق سطيف مهمة صعبة ومعقدة عندما يستقبل نواذيبو على ملعب 8 ماي 1945 في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا 2022.

وتمكن نادي نواذيبو من تحقيق الانتصار على وفاق سطيف في مباراة الإياب بنتيجة (3-1)، والتي أقيمت اليوم الأحد الماضي 17 أكتوبر، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويحتاج نادي وفاق سطيف إلى تحقيق الانتصار بهدفين نظيفين أو أكثر من أجل العبور إلى دور الجموعات لأول مرة منذ نسخة 2018.

على الجهة المقابلة، يتطلع نواذيبو إلى صناعة التاريخ كأول فريق موريتاني يبلغ الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا، ولتحقيق ذلك، سيحتاج إلى الفوز بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، أو التعادل بأي نتيجة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف ونواذيبو اليوم في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا 2022، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت الجزائر، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر وفاق سطيف ونواذيبو على قناة الجزائرية الرابعة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11680 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وبمعامل تصحيح خطأ 3/4.