التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين إنتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي..ديربي ايطاليا على صفيح ساخن

التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين إنتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي - صور Afp

تعرف على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين إنتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي ضمن الجولة 9، والمقرر إقامتها على ملعب جوزيبي مياتسا، بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

يمكن لسيمون إنزاجي الاعتماد على الفريق بالكامل في مباراة اليوم بديربي إيطاليا، على الرغم من أن التركي هاكان كالهان أوغلو لا يزال غير لائق بشكل كامل.

ويمكن أن يبدأ لاعب ميلان السابق في منتصف الملعب، جنبًا إلى جنب مع مارسيلو بروزوفيتش ونيكولو باريلا.

وسيلعب ماتيو دارميان في مركز الظهير الأيمن و إيفان بيرسيتش في مركز الظهير الأيسر، بينما يلعب لوتارو مارتينيز وإدين دزيكو في الهجوم.

من جانب اليوفي، تعافى باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس من إصابة عضلية وهو متاح لمباراة اليوم، على الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يبدأ منذ البداية.

ويجب أن يتأقلم البيانكونيري بدون المصاب مويس كين وأدريان رابيوت الذي تعافى من كوفيد 19، لكنه غير مؤهل بعد.

وسيبدأ ماسيمليانو أليجري في خط الدفاع إما بالهولندي ماتيس دي ليخت أو ليوناردو بونوتشي في خط خلفي ثلاثي مع جورجيو كيليني ودانيلو، مع ان الإيطالي المخضرم هو المفضل على الهولندي.

التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الايطال

تشكيلة إنتر المتوقعة في مباراة اليوم: سمير هاندانوفيتش؛ سكرينيار، دي فري، باستوني؛ دارميان، باريلا، بروزوفيتش، كالهانوغلو، بيريسيتش؛ دزيكو، لوتارو مارتينيز.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم: تشيزني. دانيلو، بونوتشي، كيليني؛ كوادرادو، بنتانكور، لوكاتيللي، برنارديسكي، أليكس ساندرو؛ كييزا، موراتا.