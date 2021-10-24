لأول مرة..حفيد موسوليني في تشكيلة لاتسيو لمواجهة فيرونا

بينيتو موسوليني تم اختيار حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني لأول مرة في تشكيلة لاتسيو لمواجهة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمام فيرونا اليوم الأحد. وانضم رومانو فلورياني موسوليني (18 عامًا) لتشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المؤلفة من 23 لاعبًا لمواجهة فيرونا. ورومانو هو الطفل الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي. وأليساندرا عضو سابق في البرلمان الأوروبي عن حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام).

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