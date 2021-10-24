ثيو هيرنانديز يحصل على الضوء الأخضر للعودة لتشكيلة ميلان

ثيو هيرنانديز لاعب نادي ميلان ومنتخب فرنسا - صور Afp أعلن نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الأحد أن مدافعه تيو هرنانديز تعافى من كوفيد-19. وتم اكتشاف إصابة هرنانديز بكورونا لدى عودته من المشاركة مع منتخب فرنسا قبل أسبوعين وغاب عن آخر ثلاث مباريات لميلان. ويتصدر ميلان الترتيب بعد فوزه 4-2 على مضيفه بولونيا يوم السبت وقد يعود هرنانديز إلى الفريق في مباراته على ملعبه أمام تورينو يوم الثلاثاء.

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