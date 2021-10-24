أسطورة بايرن ميونخ ينفي ترشحه لرئاسة الاتحاد الالماني

لوجو وشعار بايرن ميونخ

نفى كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، تفكيره في الترشح لرئاسة الاتحاد الألماني بعد رحيله عن رئاسة النادي البافاري.

وفي مقابلة مع تلفزيون صحيفة “بيلد” الألمانية، قال رومينيجه اليوم الأحد ” هذا أمر يمكن أن يفعله من يريد، لكنني لا أتصوره ضمن مكونات جودة الحياة بالنسبة لي” وأردف:” وبالتأكيد لن أصيب نفسي (بأعباء) الاتحاد الألماني”.

من ناحية أخرى، دعا رومينيجه الاتحاد الألماني مجددًا إلى أخذ بداية جديدة وجذرية.

وقال رومينيجه66/ عامًا:/” من المهم تمامًا أن يحمل أشخاص معينون داخل دائرة الاتحاد طالما أثاروا الاضطرابات سواء داخليًا أو خارجيًا، قبعاتهم ولا يحاولوا العودة من الباب الخلفي”.

وأضاف رومينيجه أن ” هناك حاجة ماسة إلى البداية الجديدة وعلى كل هؤلاء الذين كانوا مسؤولين عن اضطرابات بعينها على مدار سنوات، أن يفسحوا مجالًا لها بالفعل”.

وكان حديث رومينيجه في هذا الشأن متعلقًا بأمين صندوق الاتحاد شتيفان اوسنابروجه الذي لن يخوض الانتخابات مرة أخرى وكذلك نائب رئيس الاتحاد راينر كوخ.

يذكر أن كوخ وبيتر بيترز يقودان الاتحاد حاليًا لفترة مؤقتة، لكن كوخ لا يعتزم معاودة الترشح مرة أخرى فيما يسعى بيترز إلى البحث عن دعم من اجلالفوز برئاسة الاتحاد.

وأضاف رومينيجه في إشارة إلى معسكر الهواة والمحترفين:” نحتاج إلى شخصية يقبلها الطرفان، ويجب العثور على رجل أو امرأة يعيد الهدوء مرة أخرى أولًا ويفرض شخصيته ثانيًا على هذا المنصب”.