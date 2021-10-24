ديفيد بيكهام الوجه الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر مقابل 150 مليون جنيه استرليني

وقع النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، عقداً طويل الأمد مع دولة قطر، ليصبح الوجه الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2022، مقابل 150 مليون جنيه استرليني على مدار العشر سنوات المقبلة.

وسافر نجم مان يونايتد وريال مدريد السابق، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمدة أسبوع، وقام بجولة في الملاعب، والتقى بكبار الشخصيات قبل بطولة كأس العالم شتاء العام المقبل.

وواجهت البلاد جدلًا كبيرًا حول سجلها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما موقفها تجاه النساء والمثليين، ومع ذلك، تم التأكيد على ديفيد أن المشجعين سيكونون بأمان ويسمح لهم بعرض أعلام قوس قزح في الملاعب، وفقاً لصحيفة الصن البريطانية.

وتعد المثلية الجنسية غير قانونية في قطر، لكن تطبيق القانون – المطابق في كل من دبي وأبو ظبي – أصبح تدريجياً أكثر ليبرالية، كما تم إبلاغ ديفيد أيضًا عن الوجود النسائي المتزايد في الحكومة.

واستشار بيكهام زوجته فيكتوريا، (47 عامًا) التي غنت فرقتها البوب The Spice Girls الشهيرة حول “قوة الفتاة” ، قبل التوقيع تضيف الصحيفة.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية: “يؤمن ديفيد بالتزام قطر بالتقدم وأن بطولة كأس العالم 2022 – الأولى التي تقام في العالم العربي – يمكن أن تحدث تغييرًا إيجابيًا كبيرًا.”

واضاف “إنه يؤمن بشدة بقدرة كرة القدم على سد الخلافات، ولكن بشكل حاسم، شهد تقدمًا في القضايا المهمة”.

ديفيد، الذي كان على صلات مع القطريين منذ أن لعب لباريس سان جيرمان الفرنسي، سيعمل أيضًا على الترويج للسياحة والثقافة.

وتابع المصدر: “من خلال التوقيع مع ديفيد، نأمل أن يتم تشجيع المزيد من الغربيين لرؤية شواطئها الجميلة، ومساحات شاسعة من الكثبان الرملية وناطحات السحاب المذهلة”.

وقالت متحدثة باسم ديفيد: “لقد تحدث ديفيد دائمًا عن قوة كرة القدم كقوة للخير على عدة مستويات.

واضافت “مع وصولنا إلى عام واحد على البداية، سينضم إلى مجتمع كرة القدم الأوسع الذي يجتمع معًا لكأس العالم 2022 ويتطلع إلى ما يعتقد أنه سيكون بطولة رائعة.”