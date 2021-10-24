تعرف على تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد، بداية من الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

يدخل المدير الفني الالماني يورجن كلوب مباراة اليوم امام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، وعينه على النقاط الثلاث لتحقيق فوز معنوي على حساب ابرز المنافسين من جهة، ومواصلة ملاحقة فريق الصدارة من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بالدولي البرازيلي أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي، ترينت أليكساندر أرنولد، فان دايك، جويل ماتيب، وأندي روبرتسون.

وفي وسط الميدان، سيبدأ البرازيلي فابينيو كلاعب ارتكاز، وامامه جوردان هندرسون، وبجانبه نابي كيتا او العائد من الاصابة كورتيس جونز.

وفي المقدمة، من المنتظر أن يعتمد كلوب في مباراة اليوم على الثلاثي الذي استعاد بريقه في الآونة الأخيرة، ساديو ماني، محمد صلاح المتألق هذا الموسم، وربيرتو فيرمينو مسجل الثلاثية في آخر مباراة بالدوري.

بالنسبة لغيابات ليفربول في مباراة اليوم امام مانشستر يونايتد، يفتقد المدير الفني الألماني لخدمات الدولي الاسباني تياجو ألكانتارا بسبب الاصابة، بالاضافة إلى هارفي إيليوت لنفس السبب.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، نابي كيتا / كورتيس جونز

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.