تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام ليفربول في الدوري الإنجليزي

تعرف على تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام ليفربول في قمة مباريات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد، بداية من الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

يدخل النرويجي أولي جونار سولشاير مباراة اليوم في كلاسيكو الكرة الانجليزية وعينه على فوز كبير أمام غريمه اللدود، يعيد بعض الثقة إلى جماهير الشياطين الحمر في هذا الفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الاسباني دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي آرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، ولوك شاو في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، من المنتظر أن يبدأ في مباراة اليوم، الفرنسي بول بوجبا في محور وسط الميدان بجانب سكوت ماكتوميناي، على أن يلعب برونو فيرنانديز كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، من المنتظر أن يدخل ماركوس راشفورد في مباراة اليوم منذ البداية على الطرف الأيسر، و ماسون جرينوود على اليمين، فيما يتواجد كريستيانو رونالدو في قلب الهجوم.

بالنسبة لغيابات مان يونايتد في مباراة اليوم امام ليفربول، يفتقد المدير الفني النرويجي لخدمات مدافعه الدولي الفرنسي رافائيل فاران بسبب الاصابة، بجانب عماد ديالو لنفس السبب.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام ليفربول بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوجبا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، ماسون جرينوود، كريستيانو رونالدو.