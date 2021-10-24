تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم امام برشلونة في الدوري الاسباني.. عودة هازارد وكارفخال

تعرف على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم امام برشلونة في كلاسيكو الارض ضمن الجولة 10 من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

يستعيد كارلو أنشيلوتي داني كارفخال و إيدين هازارد في مباراة اليوم امام برشلونة، لكن من المستبعد ان يعتمد الايطالي عليهما منذ البداية.

وسيدخل مدرب ريال مدريد مباراة الكلاسيكو امام برشلونة بالبلجيكي تيبو كورتوا بين الخشبات الثلاث، وامامه الرباعي لوكاس فاسكيز، دافيد ألابا، إيدير ميلتاو، و فيرلاند ميندي.

وفي وسط الميدان، من المتوقع أن يدفع كارلو أنشيلوتي بالرباعي كارلوس كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس و فيديريكو فالفيردي في مباراة اليوم، في خطة 4 4 2

وفي المقدمة، يعتمد المدير الفني الايطالي خلال مباراة اليوم في كلاسيكو الأرض امام برشلونة، على خدمات الثنائي المتألق فينيسيوس جونيور و كريم بنزيمة لقيادة خط هجوم اللوس بلانكوس.

بالنسبة لغيابات ريال مدريد في مباراة اليوم امام برشلونة، يغيب الويلزي جاريث بيل عن صفوف النادي الملكي بسبب الإصابة، بالاضافة إلى الثلاثي فرانشيسكو إيسكو، لوكا يوفيتش، وداني سيبايوس لنفس السبب.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم امام برشلونة في كلاسيكو الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، دافيد ألابا، ايدير ميليتاو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة