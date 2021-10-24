سقوط طائرة تحمل أموالا في ترهونة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الأحد، أن شخصين على الأقل أصيبا إثر سقوط وتحطم طائرة كانت تنقل مبالغ مالية، وسط مدينة ترهونة، الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.



وقال المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا في بيان صادر عنه، إن طائرة هيليكوبتر سقطت في مدينة ترهونة، كانت تنقل مبالغ مالية، وأصيب اثنان من طاقمها بجروح بسيطة.

وأوضح البيان أن الطائرة سقطت في المدينة الرياضية في ترهونة، وسارعت قوات تابعة للواء 444 قتال إلى تطويق المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء الجرحى.