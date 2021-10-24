شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواجه عمار حمدي ومحمد محمود مصير ناصر ماهر مع موسيماني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغموض تسيطر على مصير ثنائي الأهلي عمار حمدي ومحمد محمود، في ظل تعمد بيتسو موسيماني مدرب الفريق، تهميش دورهما في أكثر من مباراة، وهو ما يثير الشكوك بشأن قناعة الجنوب أفريقي بثنائي الفريق، ومدى تشابه حالتهما بناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي السابق الذي رحل عن الفريق لينضم إلى فيوتشر بعدما تم تجميده لفترات طويلة على دكة البدلاء في القلعة الحمراء.

في مباراة الأهلي والحرس الوطني التي جمعت الفريقين في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6/1، حيث كانت الفرصة متاحة لمشاركة محمد محمود وتوقعت الجماهير أن تشاهد اللاعب مع الفريق بعد غياب طويل، فضل موسيماني الاعتماد على أوراق أخرى كبدلاء دون أن يمنح الفرصة لمحمد محمود.

وانضم محمد محمود إلى النادي الأهلي في موسم 2019، بعدما لفت النظر بشكل كبير بعد تألقه مع وادي دجلة لتتنافس على ضمه الكثير من الأندية، إلا أنه واجه حظاً متعثراً بعد تعرض لإصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي للركبة في كلتا قدميه، لتحرمه من المشاركة مع الفريق، إلا أنه عاد مؤخراً وأصبح جاهزاً للمشاركة ورغم تفوق الأهلي بنتيجة مريحة على الحرس الوطني رفض موسيماني منح الفرصة للاعب وهو ما أثار التساؤلات.

أما عمار حمدي العائد إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندري، فواجه نفس الأزمة، بعدما رفض موسيماني الاعتماد عليه سواء في كأس السوبر المصري أمام الطلائع أو كأس مصر، ليحيل أوراقه إلى الدكة مبكراً وهو أثار الشكوك حول مصيره، خاصة وأن عمار كان قد خاض موسماً مميزاً مع زعيم الثغر قبل العودة للأهلي، إلا أن موسيماني فضل الاعتماد على أوراقه القديمة بدلاً من منح الفرصة للاعبين الجدد.