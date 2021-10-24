شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم البنانى وناصر وعبد الحق فى مؤتمر الدولى للسرعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عمرو حسين رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى لكرة السرعة، بتكريم عدد من الرموز التى ساعدت فى نشر اللعبة، على المستوى المحلى والأفريقى والعربى.

تم تكريم أحمد ناصر رئيس الاتحادات الأفريقية، وعماد البنانى الأمين العام للاتحاد، وسحر عبد الحق عضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية وإيمان حسن بإدارة الأنشطة المدرسية.

ويعقد الاتحاد الدولى لكرة السرعة الدائرية المؤتمر الصحفى للاعلان عن تأسيس الاتحاد برئاسة السيد النائب احمد الخطيب من مصر وبمشاركة 37 دولة .

يشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الرياضية منهم اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ( الاوكسا ) و الدكتور عماد البناني الأمين العام للاتحاد .. ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع ، والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصري والافريقي لكرة السرعة .