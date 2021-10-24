شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي بعد الوصول لـ100 مباراة أفريقية: أشكر بيراميدز.. والأهلي صاحب الفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، رسالة شكر إلى زملائه بالفريق، بعدما رفع رصيده من المشاركة في المباريات الأفريقية إلى 100 مباراة، كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الكاف.

وكتب إكرامي عبر حسابه على تويتر: فخور بوصولي للمباراة رقم 100 كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الأندية الأفريقية، كل الشكر لزملائي و لنادي بيراميدز فلولاكم لم يكن ليتحقق هذا الانجاز، و شكر من القلب لبيتي الكبير النادي الأهلي صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي والذي تشرفت بارتداء شعاره 88 مباراة أفريقية.



شريف اكرامي

وأكد شريف إكرامى، حارس نادى بيراميدز، أن تأهل فريقه إلى دور الـ32 مكرر في بطولة الكونفدرالية أهم من أرقامه الشخصية، بعد الفوز على عزام يونايتد بهدف نظيف.

وقال شريف إكرامى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "علمت بموضوع الأرقام وعدد المباريات في أفريقيا في الموسم الماضى، ولم يكن في الحسبان ولكنى سعيد جدا بأنى أكثر حارس يخوض مباريات أفريقية مع الأندية المصرية وأشكر الأهلى اللى ساعدنى للوصول لهذا الرقم؛ لأنى لعبت معه 88 مباراة و12 مع بيراميدز".

وأضاف شريف إكرامى: "تأهل بيراميدز أهم أرقامى القياسية ونسعى لظهور بيراميدز بأفضل مستوى الموسم الجديد، ومنذ اليوم الأول وأنا أعمل بأقصى جهد عندى لحجز مكان أساسى في الفريق ولست صغيرا واخترت بيراميدز عن قناعة لأنه ناد كبير وتنافسى".

وتابع: "قدمت موسما جيدا في العام الماضى لكن هناك من سلط الضوء فقط على أخطائى لهدف معين، ولكنى ألقيت بالأخطاء خلف ظهرى وأفكر في المباريات المقبلة".

واستطرد: "جهاز المنتخب هو من يحدد إن كان باب المنتخب مفتوح أو لا وأنا لن أخرج في يوم من الأيام وأطالب بضمى ولست من نوعية الحراس التي تضغط في الإعلام والمدرب هو من يحدد اختياراتى وعلى الجميع أن يحترمها ويساند المنتخب".