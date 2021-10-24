شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعود إلى التهديف مع الأهلى بعد صيام 58 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، إلى التهديف من جديد بعدما سجل الهدف الأول للفريق الأحمر ضمن سداسية الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، خلال المباراة التي فاز فيها الأهلي بنتيجة 6/1 ليتأهل إلى دور المجموعات في رحلة الدفاع عن اللقب للعام الثالث على التوالي.

وكسر محمد شريف صياماً تهديفياً استمر لمدة 58 يوماً منذ هدفه في شباك أسوان بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الماضية والتى أقيمت فى 27 أغسطس الماضى وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلهم محمد شريف وصلاح محسن، ولعب شريف بعد هذه المباراة ثلاثة مباريات الأولى كانت أمام الطلائع بالسوبر المحلى والثانية أمام إنبى بكأس مصر والثالثة أمام الحرس الوطنى بذهاب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى ولم يسجل فى أياً منهم .

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب 64 مباراة مع الاهلى بكل البطولات نجح خلالها فى تسجيل 32 هدف وصنع 9 أهداف أخرى ،وتوج مع المارد الاحمر ببطولة الدوري مرتين ودوري الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة والسوبر المحلى مرة بجانب برونزية كأس العالم للأندية كما توج بلقب هداف بطولة الدوري الممتاز فى نسختها الاخيرة برصيد 21 هدفاً فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

ولعب محمد شريف مع منتخب مصر 6 مباريات "5 مواجهات رسمية وواحدة ودية" ونجح فى تسجيل 4 أهداف جاءت كالتالى، هدف فى جزر القمر وهدف فى توجو ضمن التصفيات المؤهلة لأم أفريقيا، بالإضافة إلى هدفين فى ليبيريا "وديا"، وصنع هدف "فى مباراة توجو".

كما نجح محمد شريف فى إثبات أنه هداف من نوع فريد ، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.