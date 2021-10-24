شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تبعد طلعت يوسف عن قيادة الإسماعيلى أمام الإهلى فى انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الأولى لمسابقة الدوري بسبب معاناته من فيروس كورونا، حيث نصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى المدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب فى هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش فى مواجهة الأهلى المقبلة مستبعدة تماماً، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.

ويقود الجهاز المعاون لطلعت يوسف تدريبات الدراويش طوال الفترة الماضية وسط تواصل بشكل يومى مع طلعت يوسف فى كل شئون الفريق لحين تعافى المدرب.

ويسعى جهاز الدراويش لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء فى النواحى الفنية والبدنية قبل انطلاق مسابقة الدورى العام فى نسختها الجديدة و المقرر لها الاثنين المقبل.

وأسفرت قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة أمام الأهلى بالجولة الأولى، ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هم: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبى والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير فى الدورى بالموسم الماضى حتى حُسم فى الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصرى، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتى الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضى.