شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يدعم على لطفي قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، وقائد الفريق، على عقد عدة جلسات خاصة مع على لطفي حارس الفريق من أجل تحفيزه والشد من أزره بعدما اصبح لطفي الحارس الأساسي للفريق حاليًا بسبب إصابة الشناوي.

وأشاد الشناوي بمستوى على لطفي وأدائه في المباريات الماضية التى شارك فيها أساسيًا ويتحدث الشناوي مع على لطفي دائمًا من أجل الوقوف بجواره خلال الفترة الحالية التى يؤدي فيها لطفي بشكل جيد مع الفريق.

على صعيد متصل، واصل محمد الشناوي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية علي هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ضمن بدء استعدادات المارد الأحمر لانطلاقة بطولة الدوري الأربعاء المقبل أمام الإسماعيلي.

ويعاني الشناوي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة ليبيا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن الشناوي يسير بشكل جيد جدًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة مؤكدًا أن اللاعب قطع شوط كبير في تنفيذه والأمور تسير في تحسن مستمر.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر أمس في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي - السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1