شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم مصرية فى كرة اليد على أبواب الاحتراف الأوروبى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد كرة اليد المصرية طفرة قوية على صعيد الاحتراف الخارجى فى ظل وجود أكثر من لاعب يشرف اللعبة فى الدوريات الأوروبية وأخرهم على زين الذى نجح فى الاحتراف فى صفوف فريق برشلونة الإسبانى ومن قبله يحيى خالد فى فيزبريم المجرى ومحمد سند وأحمد هشام دودو فى نيم الفرنسى.

ويوجد أكثر من نجم فى صفوف القطبين الأهلى والزمالك على أبواب الاحتراف فى ظل تالقهم الدئم مع فرقهم على الصعيد المحلى والأفريقى وأيضا مع منتخب مصر.

اللاعبون هم :

محمد عصام الطيار حارس الأهلى

عبد الرحمن طه حارس يد الأهلى

أكرم يسرى لاعب الزمالك

سيف الدرع لاعب الزمالك

يحيى الدرع لاعب الزمالك

أحمد عادل لاعب الأهلى

عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلى

حسن قداح لاعب الزمالك الذى اتفق على الانضمام لـ كليسيه الهولندى