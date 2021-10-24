كواليس غرفة الملابس .. جوزيه يهدد إبراهيم سعيد بالاستبعاد بسبب "نظارة طبية"

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس ألفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الآنتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التإلى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وأكد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للنادى الأهلى أنه قبل رحيله فى الولاية الأولى فاز ببطولة دورى أبطال افريقيا وكاس السوبر، وقال جوزيه: "فى نهائى دورى الأبطال لعبنا مع بطل جنوب افريقيا ووضعت الخطة المناسبة وأبلغت اللاعبين بامكانية الفوز وقدمنا أداء متميزا ورغم ذلك تقدم المنافس بهدف فى الشوط الاول وحاولت بين الشوطين تهدئة اللاعبين .

وأشار الى أنه فى الشوط الثانى نجحنا فى التعادل وكان بامكاننا الفوز ومباراة الإياب باستاد القاهرة كانت هناك قصة " مضحكة " حيث أبلغنى مدير الكرة ان ابراهيم سعيد سيخوض المباراة مرتديا نظارة طبية.

وأضاف وهو يبتسم : "احنا حنهزر.. وبدأت الكلام معه وأصر على اللعب بالنظارة وعندما بدأ اللاعبون التسخين وجدت ابراهيم يخفى النظارة داخل الشورت ولكننى رأيتها وحينها أبلغته بضرورة وضعها داخل غرفة خلع الملابس أو الابتعاد تماما عن المباراة".

وأشار إلى أن طالب اللاعبين الذين يحرزون الأهداف أن يحتفوا مع لاعبى الدكة فوجدت إبراهيم سعيد بعد الهدف الثالث توجه لأمير عبد الحميد لأخذ النظارة ورفضت تماما وبعد المباراة تركته يلبسها وكل الجرائد وضعت الصورة الخاصة بالنظارة .