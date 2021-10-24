شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاوكسا: الرئيس السيسى سبب الطفرة الرياضية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية، إن مصر تشارك طفرة رياضية منذ تولى الرئيس السيسى المهمة، وهو ما يظهر فى إنشاء العديد من الاتحادات الرياضية الفترة الماضية.

وأضاف ناصر خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تأسيس الاتحاد الدولى لكرة السرعة، أن الرئيس السيسى سبب الطفرة الرياضية فأنا لا أجامل بل أقول الحق فمصر تساند الأحداث الرياضية، ولن يكون هناك تواجد واستضافات للبطولات الدولية بمصر مالم يكون هناك ترحيب وحسن استقبال للأحداث الرياضية .

ويعقد الاتحاد الدولى لكرة السرعة الدائرية المؤتمر الصحفى للإعلان عن تأسيس الاتحاد برئاسة السيد النائب أحمد الخطيب من مصر وبمشاركة 37 دولة .

يشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الرياضية منهم اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ( الاوكسا ) والدكتور عماد البناني الأمين العام للاتحاد .. ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع ، والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصري والافريقي لكرة السرعة.