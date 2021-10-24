شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير قبل أول مهمة مع فيوتشر: تحدي جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد سعد الدين سمير مدافع فريق فيوتشر، لخوض تجربة جديدة خارج جدران القلعة الحمراء بعدما قضى 13 عاماً في النادي الأهلي، حيث يخوض مباراته الأولى بقميص فيوتشر عندما يلتقي الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري مع نظيره فاركو في افتتاح مسابقة الدوري العام، والتي تقام غداً على استاد السلام.

ونشر سعد سمير صوراً له بقميص ناديه الجديد وعلق "تحدي جديد".



سعد سمير



سعد سمير

ويلتقي فيوتشر، مع الاتحاد السكندري، في ثاني جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة الرابعة يلتقي فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11من الشهر المقبل.

ويلتقي فيوتشر، مع انبي، في منافسات الجولة الخامسة في مباراة تقام على استاد السلام يوم الثلاثاء الموافق 23-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة السادسة يواجه فيوتشر، طلائع الجيش، على استاد جهاز الرياضة العسكر يوم الخميس الموافق 26-11.

وفي الجولة السابعة يواجه فيوتشر، مع الأهلي، في مباراة صعبة للفريق الصاعد حديثا الذي يصطدم بالمارد الأحمر الطامح لاستعاد الفوز بلقب الدوري من جديد في مباراة تقام على استاد السلام.

وفي الجولة الثامنة يواجه فريق فيوتشر، الإسماعيلي، في مباراة تقام على استاد الإسماعيلية.