شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات تجديد عقد معلول مع الأهلي.. والاتفاق والاتحاد يفاوضان اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن مفاوضات تجديد الأهلي لعقد التونسي علي معلول متعثرة ومتجمدة في الفترة الحالية بسبب بعض التفاصيل التعاقدية بين الطرفيين التي تشهد خلاف، وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واتفق الأهلي مع علي معلول على التجديد لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الجاري، إلا أن ثمة خلاف قد نشب بين الطرفيين منع تفعيل الاتفاق بين الطرفيين حتى هذه اللحظة، ومن المقرر أن يحصل معلول سنوياً في حال تجديد عقده على 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

وبخلاف عرض الدحيل القطري دخل ناديي الاتفاق واتحاد جدة السعوديين في مفاوضات جادة لضم معلول بشرط عدم تجديد عقده مع الأهلي ومن ثم التوقيع لأياً منهما مجاناً خلال الميركاتو الشتوي القادم، وقدم علي معلول واحدا من فضل مواسمه مع الأهلي في الموسم الماضي من حيث تسجيل وصناعة الأهداف، ولعب دورا كبيرا في تحقيق الفريق الأحمر أكثر من بطولة، سواء السوبر الأفريقي أو دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ولعب علي معلول 32 مباراة في الموسم الماضي في مختلف المسابقات التي شارك فيها الأهلي ساهم خلالها في 19 هدفا، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 13 هدفا ولعب 2733 دقيقة، وهو رقم مميز للغاية رغم أن اللاعب غاب لأكثر من ثلاثة أشهر منذ الإصابة في مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضي، وفي أخر 46 مباراة مع الأهلي في الدوري ساهم علي معلول في 28 هدفا، حيث سجل 10 أهداف وصنع 18 هدفا.