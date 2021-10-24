شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. وليد صلاح عبد اللطيف: هوايتى السواقة وكان حلمى أكون رجل أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق.

العربيات والسواقة.

نعم .. للقهوة فقط.

الشوفان فقط.