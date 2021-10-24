شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: توقعت الفوز بخماسية على بطل النيجر ولست راضياً عن الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات لبرنامج "10 الصبح" على قناة الأهلي: سعيد بالنتيجة أول مرة نسجل 6 أهداف، وكنت متوقع أن نسجل 5 أهداف، ولكن غير راض عن المستوى خلال المباراة، أهدرنا الكثير من الفرص وليس لدينا رفاهية استمرار الأخطاء ويجب تصحيح هذه الأخطاء قبل الموسم الجديد.

أضاف: البعض يقول أن محمد محمود يجب أن يشارك من البداية لكنهم لم يروا تفاصيل التمرين وأريد أن يكون كل لاعب جاهز وعلى قدر المستوى عندما يشارك مع الفريق.

وحجز قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك مقعديهما فى دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير الذي حققه الثنائي في الدور التمهيدي حيث تخطي الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1 أمس بعد التعادل ذهابا 1-1، بينما حسم الزمالك تأهله على حساب توسكر الكيني بعد الفوز مساء الجمعة 4-0، وسبقه بالفوز ذهابا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباريات مرحلة المجموعات في دور الـ16 خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2022، ومن المقرر أن تشارك الصفقات الجديدة في مرحلة المجموعات بعدما غابت عن الدور التمهيدي لعدم قيدها في القائمة الأفريقية.