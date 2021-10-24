شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولى للسرعة: لجان الاتحاد مزيج من الدول لزيادة الخبرات والأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الخطيب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الدائرية السريعة، أن الاتحاد يسعى لعمل طفرة كبيرة فى اللعبة عامة ولذوى القدرات الخاصة أيضا، وقال الخطيب فى المؤتمر الصحفى لتدشين الاتحاد الدولى للعبة، إنه سيتم السعى خلال الفترة المقبلة لزيادة وتوسيع رقعة ممارسة اللعبة بمختلف دول العالم، مع نشر قوانينها وطريقة لعبها وكل التفاصيل المتعلقة بها من خلال صفحات الاتحاد.

وأضاف الخطيب، أنه سيتم تشكيل اللجان من مختلف الدول بمزج الفكر والخبرات بما يصب فى مصلحة اللعبة على المستوى الدولى والأفريقى والعربى.

من جانبه، أكد عمرو حسين رئيس الاتحاد المصرى و الأفريقى لكرة السرعة أن تولى المصرى احمد الخطيب ، رئيسا للاتحاد الدولى للعبة، وتواجد عماد البناني، الأمين العام للاتحاد، وأحمد ناصر رئيس الاتحادات الأفريقية يساعد على تواجد المصريين فى الاتحادات العربية والأفريقية.

وقال حسين فى المؤتمر الصحفى للإعلان تدشين الاتحاد الدولى لكرة السرعة أنه يتمنى أن يكون التدشين بداية موفقة، خاصة وأن الطريق مازال طويلاً .

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى و الأفريقى أنهم يسعون لإحداث الفارق فى نشر هذه الرياضة التى تحتاج الكثير من الأموال والرعاة خاصة وأن الرياضة أصبحت صناعة، كما نتمنى أن نرى السرعة منتشرة فى كل دول العالم.

ويعقد الإتحاد الدولى لكرة السرعة الدائرية المؤتمر الصحفى للاعلان عن تأسيس الاتحاد برئاسة السيد النائب احمد الخطيب من مصر وبمشاركة 37 دولة .

يشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الرياضية منهم اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ( الاوكسا ) و الدكتور عماد البناني الأمين العام للاتحاد .. ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع ، والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصري والافريقي لكرة السرعة .