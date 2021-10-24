شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشرقية للدخان: جاهزون للمقاولون ولسنا فريق النجم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علاء نوح مدرب الشرقية للدخان، عن مواجهته الأولى في مسابقة الدوري العام بالموسم الجديد، والتي تجمع فريقه بالمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نوح في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": دعمنا الفريق بشكل جيد ولن نكون فريق النجم الواحد ولكننا فريق جماعي ومستعدون للمقاولون، حرصنا على التوازن بين الشباب الصغير وأصحاب الخبرات في التعاقدات الجديدة، ولدينا قادة داخل وخارج الملعب وهذا أمر مهم في الفريق.

وأضاف: المقاولون أنهى الموسم الماضي بشكل جيد رغم أنه بدأ الدوري الماضي بشكل متعثر، والفريق دعم صفوفه بشكل قوي ولديهم استقرار فني بوجود النحاس وهذا أفضل شيء حققته إدارة المقاولون، وهذا يمنح المقاولون أفضلية، ولكننا سنخوض مباراة جيدة ونقدم أداء يليق بالنادي.

على الجانب الآخر، عقد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش المران اليومى استعداداً لانطلاق الدورى العام الجديد موسم 2021/ 2022، حيث يبدأ المقاولون مشواره في النسخة الجديدة بمواجهة قوية مع فريق الشرقية للدخان.

وطالب النحاس لاعبى المقاولون بحصد النقاط الثلاث مشددا على أهمية تحقيق الفوز في أول مباراة بالدورى خاصة أنها ستمثل دافع معنوي كبير للاعبين لمواصلة الانتصارات في الدوري واستعادة هيبة الفريق.

وشدد مدرب المقاولون، على أهمية الاستفادة من الأخطاء التى حدثت خلال الموسم الماضى لعدم تكرارها في هذا الموسم حتى لا يدخل الفريق في نفق مظلم من جديد.