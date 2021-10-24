شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته على ملعب النادى قبل الدخول فى معسكر إعداد لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض اللاعبين تدريباتهم الجماعية بشكل طبيعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل الدخول فى معكسر إعداد لمواجهة إنبى فى افتتاح مسابقة الدورى، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت.

وعدل كارتيرون موعد التدريب ليخوض اللاعبين المران فى الثالثة عصر اليوم، الأحد على ملعب النادى، ثم الدخول فى معكسر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادًا للمباراة.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة، عن أن مباراة الزمالك وإنبى فى الدور الثانى ستقام على ستاد القاهرة، بعد تبديل المباراة لتصبح مباراة الدور الأول التى تقام الثلاثاء المقبل هى مباراة إنبى وتقام على ستاد بتروسبورت، على أن يكون الزمالك هو صاحب الملعب فى مباراة العودة.

وأوضح مسؤولو رابطة الأندية، أن موافقة الأمن حسمت إقامة المباراة في ملعب بتروسبورت بعدما رفض بيراميدز إقامة اللقاء على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس.