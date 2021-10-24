شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد حكم عودته لرئاسة الزمالك: "مش هنفذ غير بعد ماتش القمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرتضى منصور عقب حكم القضاء الإداري بعودته لمجلس إدارة الزمالك: "مش هنفذ الحكم إلا بعد ماتش الأهلي والزمالك في قمة الدوري".

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ووقف قرار استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى مرتضي منصور وفي الموضوع بالغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس ادارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها عودة مجلس ادارة النادي المنتخب لحين أنتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.