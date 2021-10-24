شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يرد على شكوى أجاي في فيفا ويثبت صحة موقفه بـ3 أسانيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو النادي الأهلي، خطاباً رسميا للاتحاد الدولي فيفا للرد على شكوى النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، والذي قام بشكوى النادي خلال الفترة الماضية، على خلفية قيده بقائمة الانتظار وعدم تسجيله في قائمة الموسم الجديد لاكتمال قائمة الأجانب.

ورد مسئولو الأهلي على شكوى أجاي بـ3 أسانيد الأول هو خوض اللاعب التدريبات بشكل طبيعي مع الفريق الأول، والثاني هو حصول اللاعب على كافة مستحقاته بانتظام والثالث هو أن قيده في قائمة الانتظار قانوني نظراً لكونه نظام موضوع من الاتحاد المصري لكرة القدم وهو المعني بإدارة اللعبة في مصر.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة تفاوض أخيرة من النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق، لأنهاء العلاقة بين الطرفيين بالتراضي وبشكل ودي، وأبلغ جونيور أجاي إدارة ناديه أنه يرفض عدم صرف نسبة المشاركة له عن الموسم الجديد، خاصة أن عقده لا يحمل بند يخص نسبة المشاركة، حيث أنه يحصل على قيمة عقده بالكامل سواء في حالة المشاركة أو في حالة عدم المشاركة، وأعلن أجاي أيضاً رفض تحميله أيضا غرامة الـ300 ألف جنيه والتي تم فرضها على اللاعبين علي خلفية بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، ويرفض أجاي الاستمرار في قائمة الانتظار الحمراء مطالبا ادارة الأهلي بالحصول علي 900 الف دولار وهي قيمة عقده بالكامل في الموسم الأخير قبل فسخ العقد بالتراضي.