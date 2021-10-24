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الامارات | نيوكاسل يمنح جمهوره حرية ارتداء الملابس العربية (صور)

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم جماهيره بأنهم يستطيعون ارتداء الملابس العربية، بما في ذلك أغطية الرأس، مؤكداً أنه يدعم مبادرات الممتاز بشأن التنوع والشمول.

ونقلت قناة العربية عن نادي نيوكاسل: "تأثر الملاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين"، مضيفاً "المشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية، بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءا من هذا الترحيب".

وتابع: "هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي عليهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسبا. نحن نضم تحت شملنا الجميع".

وختم البيان: "نادي نيوكاسل وملاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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