مصر.. مرتضى منصور يوضح كواليس حكم عودته للزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قبول طعن مرتضى منصور الذي طالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس الزمالك، مع ما يترتبعلى ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته.



وعلّق "منصور" على الحكم الصادر قائلًا: "الحكم نصر لي ولكل من وقف بجانبي وآمن بأن لي حق في العودة مرة آخرى لنادي الزمالك. لا تعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ".

وتابع رئيس نادي الزمالك أنّ: "القضاء المصري سيظل دومًا شامخًا وعاليًا ودليلًا على عظمة وتاريخ مصر. خلال الأيام المقبلة ستعود كل الأمور كما كانت في نادي الزمالك سواءً على المستوى الفني والإداري والرياضي والاجتماعي".

وقدّم "منصور" الشكر لكافة جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم طوال الشهور الماضية بعد قرار استبعاده من رئاسة النادي.

وأكد "منصور": "كل التفاصيل الخاصة بالقرار وما يليه سيتم عرضها في بيان هام كما أعلنت عبر صفحتي خلال الدقائق المقبلة. سأشرح فيه كل تفاصيل العودة وموعدها، ومفاجآت كثيرة خاصة كل الفرق الرياضية في النادي".