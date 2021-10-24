لأول مرة.. حفيد موسوليني في تشكيلة لاتسيو قبل مواجهة فيرونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

تم اختيار حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني لأول مرة في تشكيلة لاتسيو لمواجهة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام فيرونا اليوم الأحد.



وانضم رومانو فلورياني موسوليني البالغ 18 عاما لتشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المؤلفة من 23 لاعبا لمواجهة فيرونا.

ورومانو هو الطفل الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي.

وأليساندرا عضو سابق في البرلمان الأوروبي عن حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام).