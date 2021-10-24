بعد حكم القضاء الإداري بعودته لرئاسة الزمالك.. أول تعليق لمرتضى منصور.. ووزارة الرياضة تطعن أمام «الإدارية العليا»

الشارقة - اميمة ياسر - علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على الحكم الصادر له من جانب محكمة القضاء الإداري بعودته لرئاسة القلعة البيضاء مرة أخرى، وبطلان قرار وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأبيض المنتخب، مشددا على أن هذا الأمر يعد وساما على صدره، وانتصارا للعدالة.

وقال «منصور» في تصريحاته بعد الحكم: «هدفي الحفاظ على استقرار فريق الكرة، ولن أتسلم النادي وأنفذ الحكم إلا بعد انتهاء مباراة القمة أمام الأهلي، المحدد لها الخامس من نوفمبر المقبل، خاصة أن هدفي توفير الاستقرار للفريق الكروي الأول، وهذا ما ذكرته لوزير الشباب والرياضة» .



كارتيرون لن يرحل عن الزمالك ومستمر مع الفريق

واضاف رئيس الزمالك الأسبق: «بعض جماهير الزمالك متخوفة من عودتي، بسبب إمكانية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول، إلا أنني أؤكد أنه مستمر في مهام منصبه».

وأوضح المستشار مرتضى منصور: «أنا مش مجنون عشان أمشي كارتيرون، خاصة أنه حصد لقب الدوري الموسم الماضي، وفي الولاية الأولى له هو من رحل عن الفريق، وأؤكد استمراره مع الفريق حفاظا على الاستقرار، خاصة أنني من بنيت هذا الفريق من الأساس».

وعن موقفه من الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة، قال مرتضى منصور: «لا يوجد أي عائق قانوني أمامي لخوض الانتخابات، ومسألة ترشحي من عدمه قراري بمفردي بالتنسيق مع أسرتي، ولن أحسمه الآن».

وأختتم مرتضى منصور، تصريحاته قائلا: «البعض حاول التدخل لإنهاء الأزمة بشكل ودي لكني رفضت، وقررت اللجوء للقضاء؛ لأني كما ذكرت الحصول على حكم بعودتي لرئاسة الزمالك يعتبر وساما على صدري، ويثبت أن مجلسي بلا مخالفات مالية ولا حرامية كما حاول البعض تصدير ذلك الأمر»

وقررت وزارة الشباب والرياضة، التقدم باستشكال أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول طعن مرتضى منصور، رئيس الزمالك الأسبق، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة النادي، ورجوعه للرئاسة مرة أخرى.



وقال مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لموقع «الوطن سبورت»: «هذا الحكم ليس نهائيا، باعتباره صادر من محكمة أول درجة، وسنطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ الحكم، خاصة أن نظر الاستشكال سيتم بعد مرور 60 يوما من تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري».

وأضاف المصدر: «الاستشكال أمام الإدارية العليا، سيمنع عودة مرتضى منصور ومجلسه لنادي الزمالك من جديد، ومن المعروف أن مدة المجلس المنتخب تنتهي يوم 24 نوفمبر المقبل، وسيتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة يتولى شؤون القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة».

وتابع المصدر: «وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حاليا في اجتماع موسع مع الإدارة القانونية بالوزارة، للاتفاق على موعد التقدم باستشكال ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري».



وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أعلن أمام محكمة القضاء الإداري، صباح اليوم الأحد، أنه سيعود للنادي عقب مباراة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يوم 5 نوفمبر المقبل؛ للحفاظ على استقرار القلعة البيضاء بشكل عام، وفريق الكرة بشكل خاص.

وشدد مرتضى منصور، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مستمر في منصبه، قائلا: «كارتيرون هو اللي هرب قبل كده مش أنا اللي مشيته، واللي يمشي مدرب توج بالدوري أكيد شخص مجنون مش طبيعي».