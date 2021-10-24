’’أخدت حقي‘‘.. أول تعليق من مرتضى منصور على عودته لرئاسة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر صباح اليوم بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارته عن النادي الأبيض.

وقال منصور، في تصريحات لصحيفة «الشروق»: «الآن أخدت حقي، بعد سنة كاملة من التقاضي».

وحول مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي سبق له مغادرة النادي قبل نصف نهائي بطولة الأفريقية لأبطال الدوري بسبب خلافات مع منصور، قال مرتضى إنه ليست لديه النية لإقالة كارتيرون من منصبه، متسائلاً «هو أنا اللي مشيته في الأول ولا هو اللي هرب؟!».

كما كتب مرتضي منصور على صفحته الرسمية علي "فيسبوك"، قائلا: "مجلس الدولة يلغي قرار وزير الشباب والرياضة ويعيد المستشار مرتضي منصور ومجلسه اليوم إلى النادي، وبيان مهم من المستشار خلال ساعة على صفحته الرسمية".

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة النادي الأبيض.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا.